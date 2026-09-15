İsveç merkezli beyaz eşya üreticisi Electrolux’un İtalya’daki yeniden yapılanma planı sendikaların grev kararıyla yeni bir aşamaya geldi. Şirketin planı kapsamında 1.700 pozisyonun risk altında olduğu ve Cerreto d’Esi tesisinin kapatılmasının gündemde bulunduğu belirtildi.

İtalya’daki metal işçileri sendikaları, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması üzerine bir günlük ulusal greve gitti. Ülkede yaklaşık 4.500 çalışanı bulunan Electrolux’un planı, iş gücünün önemli bir bölümünü etkiliyor.

TESİSİN KAPANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Davlumbaz üretimi yapılan Cerreto d’Esi tesisinin kapatılması ihtimali sendikaların tepkisini çekti. Sendikalar, kararın bölgedeki yan sanayi ve tedarik zincirini de etkileyeceğini savunuyor. Şirketin diğer dört tesisinde de personel azaltımı planlanıyor.

Electrolux ise yeniden yapılanmanın arkasında Avrupa’daki zayıf talep, yüksek maliyetler ve artan rekabet baskısının bulunduğunu belirtiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.