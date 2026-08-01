Purja'nın liderliğindeki 10 kişilik ekipten, 30 Temmuz'da Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından haber alınamadı. Ünlü dağcının kurucusu olduğu Elite Expeditions tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının ardından Purja'nın ve ekip arkadaşlarının ölümünün doğrulandığı duyuruldu.

'BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK'

Açıklamada, yaşanan kaybın büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtilirken, hayatını kaybeden tüm dağcıların ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

SBS’YE KABUL EDİLEN İLK NEPAL VATANDAŞI OLDU

1983 yılında Nepal'de dünyaya gelen Nirmal Purja, dağcılığın yanı sıra askeri kariyeriyle de dikkat çekti. İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin özel birliklerinden Special Boat Service'e (SBS) kabul edilen ilk Nepal vatandaşı olarak tarihe geçti.

14 ZİRVE REKORUNA İMZA ATTI

Dağcılık kariyerinde çok sayıda önemli başarıya imza atan Purja, 2019 yılında "Project Possible" adı verilen projesiyle dünya çapında tanındı. Daha önce yıllar süren tırmanışlarla ulaşılabilen, 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye yalnızca 6 ay 6 günde çıkarak büyük bir rekora imza attı.