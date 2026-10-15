Fransız uzmanların gerçekleştirdiği son ölçümlerde Mont Blanc'ın yüksekliği 4 bin 807,47 metre olarak kaydedildi. Daha önce yapılan ölçümlerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılık, dünyanın en ünlü zirvelerinden birinde yaşanan değişimi yeniden gündeme taşıdı.

DAĞIN YÜKSEKLİĞİ ÜÇ YILDA 1,88 METRE ARTTI

Mont Blanc'ın yüksekliği 2023 yılında 4 bin 805,59 metre olarak ölçülmüştü. Eylül 2026'da yapılan yeni ölçümde ise zirvenin 1,88 metre daha yüksek olduğu tespit edildi. Buna karşılık 2025'te kaydedilen 4 bin 808,76 metrelik değere göre dağın yüksekliği 1,29 metre azaldı.

Uzmanlara göre bu farklılıklar, zirvede biriken karın miktarı ve rüzgarların kar örtüsünü taşımasıyla ortaya çıkıyor. Yağış, sıcaklık ve güneşlenme süresi de ölçülen yüksekliği etkileyebiliyor. Bu nedenle tek bir ölçümden hareketle dağın büyüdüğü veya küresel ısınmanın etkilerinin azaldığı sonucuna varılamıyor.

ZİRVEYE 30 KİLOGRAMLIK ÖLÇÜM EKİPMANI TAŞINDI

Yeni yüksekliği belirlemek için 17 Eylül'de 32 kişilik ekip zirveye tırmandı. Yaklaşık 30 kilogramlık ekipman taşıyan uzmanlar, uydu konumlandırma sistemleri, dronlar ve yer altı radarı kullanarak dağın ayrıntılı ölçümlerini gerçekleştirdi.

Çalışma sırasında 1300'den fazla drone görüntüsü alınarak zirvenin üç boyutlu modeli hazırlandı. Böylece kar ve buz tabakasının altında bulunan kayalık bölüm de incelendi.

Mont Blanc'ın yüksekliği 2001 yılından bu yana düzenli olarak takip ediliyor. Uzmanlar, elde edilen veriler sayesinde zirvedeki değişimlerin uzun vadede daha doğru değerlendirilebileceğini belirtiyor.