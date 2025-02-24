ABD'li kahve zinciri Starbucks, küresel destek ekiplerinde yeniden yapılanmaya giderek 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, söz konusu kararın, şirketin destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğü üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından alındığını ifade etti.

AÇIKLAMADA DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAK İÇİN DENİLDİ

Niccol, çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bu, 1100 mevcut destek ortağı pozisyonu ile birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonun kaldırılmasına yönelik zor bir kararı içeriyor" dedi. Ayrıca, şirketin daha verimli çalışabilmesi, hesap verebilirliğin artırılması ve karmaşıklığın azaltılması amacıyla daha küçük ve çevik ekipler oluşturulacağını belirtti.

Starbucks CEO’su, şirket yapısının basitleştirileceğini ve daha iyi bir entegrasyon sağlanacağına da değindi. Yapılacak bu değişikliklerle, şirketin işleyişinin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

Starbucks'ta yaşanan işten çıkarmaların Türkiye'yi de kapsayacak mı soruları çokça merak ediliyor. Şirketten işten çıkarmaların bölgesel konumuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken önümüzdeki günlerde konunun netleşeceği tahmin ediliyor.