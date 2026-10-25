HBO'nun sevilen dizisi True Detective, yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündeme geldi. Her sezon farklı bir suç hikayesini konu alan yapımın beşinci sezonunda, Oscar ödüllü Nicolas Cage ile ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas birlikte kamera karşısına geçecek.

İKİ HOLLYWOOD YILDIZI AYNI DİZİDE

Yeni sezonda Nicolas Cage, Henry Logan adlı bir dedektifi canlandıracak. Antonio Banderas ise Rai García karakterine hayat verecek. İki karakterin hikayede nasıl bir ilişki içinde olacağı henüz açıklanmadı.

Leaving Las Vegas, Face/Off ve National Treasure gibi filmlerle tanınan Cage ile Desperado ve The Mask of Zorro yapımlarının yıldızı Banderas'ın aynı projede buluşması dikkat çekti.

Daha önce Nicolas Cage'in dizinin kadrosuna katılacağı konuşulurken HBO'nun açıklamasıyla Antonio Banderas'ın da yeni sezonda rol alacağı kesinleşti.

YENİ SEZON NEW YORK'TA GEÇECEK

Dördüncü sezonunda Alaska'nın dondurucu atmosferini ekrana taşıyan True Detective, bu kez New York'un Jamaica Bay bölgesinde geçen bir suç hikayesine odaklanacak.

Dördüncü sezonun senaristi ve yönetmeni Issa López, yeni sezonda da görev alacak. Ancak hikayenin ayrıntıları ve oyuncuların canlandıracağı karakterler arasındaki bağlantı henüz gizli tutuluyor.

İlk kez 2014 yılında yayımlanan dizinin önceki sezonlarında Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Mahershala Ali ve Jodie Foster gibi ünlü isimler rol almıştı.

Beşinci sezonun çekimlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.