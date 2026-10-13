Dünyaca ünlü Peaky Blinders dizisinde Arthur Shelby Jr. karakteriyle hafızalara kazınan Paul Anderson, bu kez sokak görüntüleriyle gündeme geldi. Londra'da elektrikli bisikletiyle dolaşan oyuncunun elindeki paraları saydığı anlar objektiflere yansıdı.
YENİDEN MERAK KONUSU OLDU
Bomber ceket, kısa paçalı pantolon, turuncu çorap ve güneş gözlüğüyle görüntülenen Anderson'ın son hali dikkat çekti. Özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen oyuncunun görüntüleri, yeniden merak konusu oldu.
PEAKY BLINDERS FİLMİNDE YER ALAMADI
Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Netflix yapımı Peaky Blinders: The Immortal Man filminde Anderson'ın bulunmaması dikkat çekmiş, oyuncunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle dizide rol alamadığı belirtilmişti.
UYUŞTURUCU OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Anderson'ın Aralık 2023'te Noel'in ertesi günü bir barın tuvaletinde crack kokain ve amfetamin bulundururken yakalandığı belirtilmişti.