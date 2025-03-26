Dünyaca ünlü ekonomist ve Goldman Sachs ile IMF'nin eski başekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası'na yönelik değerlendirmede bulundu. Brooks, TL'nin son yıllardaki değer kaybına dikkat çekerek, 2017’den beri Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yüzde 91 oranında değer kaybettiğini belirtti.
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Brooks paylaşımında ekonomi yönetiminin politikalarına dikkat çekerek, “Türkiye bir gelişen piyasa süper gücü olmalıydı” diyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki ekonomi politikalarının ülkeyi krizden krize sürüklediğini dile getirdi.
Brooks şu ifadeleri kullandı:
Brooks, "2017'den bu yana Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 91 değer kaybetti. Türkiye bir EM süper gücü olmalı, ancak Erdoğan yönetiminde sadece birbiri ardına döviz krizleri, hiperenflasyon ve dalgalanma yaşanıyor. Erdoğan'ın istikrar sağladığı fikri bir yanılsamadır. Tam tersini sağlıyor..."