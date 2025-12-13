Dünyaca ünlü Pulp Fiction ve Mask filmlerinin yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu.

Pulp Fiction'daki Zed karakterine hayat veren Greene 60 yaşındaydı.

Peter Greene kimdir?

8 Ekim 1965’te New Jersey eyaletinin Montclair kentinde doğan Peter Greene, oyunculuk kariyerine 1990 yılında NBC’de yayımlanan kısa ömürlü suç dizisi Hardball ile başladı. Sinema dünyasına ise 1992 yapımı Laws of Gravity filmiyle adım attı.

Greene’in kariyerindeki yükseliş hızlı oldu. 1993 yapımı Clean, Shaven filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu yapımla 1994 Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu. Aynı yıl, Quentin Tarantino’nun Cannes’da Altın Palmiye kazanan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminde canlandırdığı “Zed” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Greene, yine 1994’te Jim Carrey ile birlikte rol aldığı Maske filminde ana kötü karakter Dorian Tyrell’e hayat verdi.

Kariyeri boyunca çoğunlukla sert ve karanlık karakterleri canlandıran Greene, Olağan Şüpheliler, İlk Gün, Şaşkın Dedektif, End Game ve The Bounty Hunter gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ekranlarında ise The Black Donnellys dizisinde düzenli oyuncu olarak yer aldı; Life on Mars ve Chicago P.D. dizilerinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Son olarak John Wick evreninde geçen The Continental dizisinde rol almıştı.

Greene’in menajeri Gregg Edwards, oyuncunun ölümünden önce iki yeni projede yer almaya hazırlandığını; Mickey Rourke ile Mascots filminde rol alacağını ve From the American People: The Withdrawal of USAID adlı bir belgeseli seslendireceğini aktardı.