Popüler içerik platformu Patreon, iş gücünün %20'sini temsil eden 93 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket CEO'su Jack Conte, perşembe günü çalışanlara gönderdiği ve şirket tarafından çevrim içi ortamda da paylaşılan bilgilendirme notunda, Patreon'un ana iş kolunun güçlü olduğunu vurguladı. Ancak Conte, platformun piyasa değişimlerine yanıt vermesi ve istikrarını koruması adına maliyet yapısını ayarlamak durumunda kaldığını belirterek bu "sancı veren" fakat zorunlu kesintiyi yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"YAPAY ZEKA İNSAN GÜCÜNÜN YERİNİ ALAMAZ"

Teknoloji sektöründe son dönemdeki işten çıkarmaların arkasında yapay zeka adımları gösterilse de Conte, bu kararın çalışanları yapay zekayla ikame etmek amacıyla alınmadığının altını çizdi. Yapay zekanın teknoloji sektörünü kökten dönüştürdüğünü ve değişim hızının "hiç olmadığı kadar yoğun" olduğunu kaydeden Conte, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü kararda yapay zekanın etkisini netleştirmek isterim: Bu değişiklikleri, yapay zekanın insan gücünün yerini alacağına inandığımız için yapmıyoruz. Bu yeni araçları kullanmayı öğrendikçe, bunların takım arkadaşlarımızın fazlasıyla sahip olduğu yaratıcılık, muhakeme, detaycılık veya ustalık gibi niteliklerin yerini tutamadığı ve hepimizin derinden değer verdiği insani bağ kurma arzusunu ikame edemediği daha da netleşti. Bu benim kişisel görüşüm, ancak daha da önemlisi Patreon'un stratejisinin temelidir: Ürün vizyonumuz da iş modelimiz de insan yaratıcılığının ve insani bağların değerine dayanmaktadır."

Conte sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zeka; çalışma, ürün geliştirme ve iletişim kurma biçimlerimiz de dahil olmak üzere teknoloji sektörünü kökten dönüştürdü. Bu durumun, nasıl faaliyet gösterdiğimiz ve nasıl örgütlendiğimiz üzerinde doğrudan bir etkisi var."

TAZMİNAT PAKETİ AÇIKLANACAK

Personel indiriminin yanı sıra Patreon, operasyonel yapısını da yeniden yapılandırarak organizasyon şemasını "düzleştirmeyi" ve ekipleri en önemli öncelikler etrafında yeniden toplamayı hedefliyor.

İşten çıkarılan çalışanlara şu imkanlar sağlanacak:

En az 16 haftalık kıdem tazminatı,

Şirkette çalışılan her yıl için bu süreye 1 ek hafta,

Yıl sonuna kadar geçerli sağlık sigortası kapsamı,

Şirket bilgisayarlarını ikame edebilmeleri için 1.500 dolar ödenek.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ YAPAY ZEKA BOTLARINDAN KORUNACAK

Patreon, geçen hafta internet altyapı sağlayıcısı Cloudflare ile iş birliği yaptığını duyurmuştu. Bu ortaklık, içerik üreticilerinin çalışmalarını izinsiz olarak yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla toplayan botların platforma erişimini engellemeyi amaçlıyor. Yapay zeka veri kazıma yöntemlerinin karmaşıklaşması nedeniyle bu önlemleri artırmak zorunda kaldığını belirten şirket, yayıncıların ve üreticilerin telif haklarını koruma adımlarını sıkılaştırdı.

2022'DEN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA

Patreon'un açıkladığı bu son karar, platformun kadrosunun %17'sini kestiği 2022 yılından bu yana gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarma dalgası oldu. Şirket, 2022'deki küçülme sürecinde Berlin ve Dublin'deki yerel ofislerini de kapatmıştı.