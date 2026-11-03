Trabzonspor'un ocak ayı transfer çalışmaları sürerken forvet hattı için Richarlison'un adı gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı futbolcunun menajeri, bordo-mavililerle temasa geçerek görüşme talebinde bulundu. Brezilyalı yıldızın adı yaz transfer döneminde de Trabzonspor ile anılmıştı. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ocak ayında eksik bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Merkez orta saha, stoper, forvet ve sağ bek, kulübün oyuncu aradığı mevkiler arasında yer alıyor. DOUMBIA İÇİN HACKEN İLE GÖRÜŞME PLANI Haberde, Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği belirtildi. Trabzonspor'un listesindeki bir diğer aday Eddy Doue için de hamle yapılacağı aktarıldı.

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