İngiliz futbolunun tanınmış isimlerinden Raheem Sterling, bu kez saha içindeki performansıyla değil, karıştığı trafik olayıyla gündeme geldi. Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi önemli kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu, lüks otomobiliyle trafikte tehlike oluşturduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

12 AY HAPİS VE 2 YIL EHLİYET YASAĞI

Basingstoke Sulh Mahkemesi'nde görülen davada Sterling hakkında 12 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasının 18 ay süreyle ertelenmesine karar verilirken, futbolcunun sürücü belgesine 24 ay el konuldu. Sterling ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

DİREKSİYON BAŞINDA GÜLME GAZI İDDİASI

Olay, 28 Mayıs sabahı İngiltere'de meydana geldi. Lamborghini Urus marka otomobiliyle M25 ve M3 otoyollarının yanı sıra A327 yolunda ilerleyen Sterling hakkında çok sayıda sürücüden ihbar geldi.

M25 otoyolunda futbolcunun aracının yanında seyreden bir sürücü, acil yardım hattını arayarak Sterling'in direksiyon başında balondan gaz çektiğini bildirdi. M3 otoyolunda bulunan başka bir sürücü ise otomobilin şeritler arasında kontrolsüz şekilde ilerlediğini belirterek araç kullanımını "kesinlikle korkunç" sözleriyle anlattı.

LAMBORGHİNİ AĞIR HASAR ALDI

İddialara göre Sterling, seyir sırasında orta refüje girdi. Otoyoldan ayrıldıktan sonra ise aracının kontrolünü kaybederek metal bir kapıya çarptı. Kazada Lamborghini kullanılamaz hale gelirken futbolcu olay yerinde gözaltına alındı.

Araçta yapılan incelemede, halk arasında gülme gazı olarak bilinen diazot monoksit içeren 6 tüp bulundu.

POLİSE GÜLME GAZI SORUNU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eylül ayında görülen duruşmada Sterling'in tehlikeli araç kullanma, gülme gazı bulundurma ve kan örneği vermeyi reddetme suçlamalarını kabul ettiği belirtildi. Futbolcunun karakolda polislere gülme gazı kullanımıyla ilgili sorun yaşadığını söylediği de aktarıldı.

Yargıç Kirsty Allman, Sterling'in yeterince uyumadan ve gaz kullandıktan sonra direksiyon başına geçmesini "bilinçli ve bütünüyle bencilce bir karar" olarak değerlendirdi. Allman, futbolcunun sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde iki otoyolda çok sayıda sürücünün hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Yargıç ayrıca gülme gazının, Sterling'in kariyerinde zor bir dönemden geçerken başvurduğu sağlıksız bir başa çıkma yöntemine dönüştüğünü ifade etti. Futbolcunun suçlamaları kabul etmesi ise cezasında indirim nedeni olarak değerlendirildi.

FUTBOL KARİYERİNDE DE ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Liverpool'da profesyonel kariyerine başlayan Sterling, Manchester City formasıyla dört Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 2022 yılında Chelsea'ye transfer olan İngiliz futbolcu, daha sonra Arsenal'de kiralık olarak görev yaptı.

Ocak ayında Chelsea'den ayrılan Sterling, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a transfer oldu. Ancak burada yalnızca 8 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.