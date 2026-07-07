FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda, futbol dünyasının merakla beklediği İspanya - Portekiz karşılaşması öncesinde saha dışı bir olay gündeme damgasını vurdu.

Erken final niteliğindeki dev maç için hazırlıkları sırasında İspanya Milli Takımı'nda, yıldız futbolcu Rodri’nin antrenman esnasında kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kritik mücadele öncesinde gerçekleştirilen son idmanda kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, başarılı orta saha oyuncusunun önce burnunu karıştırdığı, hemen ardından ise aynı parmağını ağzına götürdüğü görüldü.

Portekiz'in elenmesiyle sonuçlanan zorlu maçın önüne geçen bu ilginç anlar, kısa süre içerisinde internette hızla yayılarak futbolseverlerin en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

Kulüpler ve milli takım düzeyindeki başarılarıyla tanınan yıldız ismin bu hareketleri, turnuvanın en çok konuşulan sıra dışı anları arasına girdi.

RODRİ KİMDİR?

Tam adı Rodrigo Hernández Cascante olan ve futbol dünyasında "Rodri" olarak tanınan İspanyol yıldız, 22 Haziran 1996 tarihinde Madrid'de doğmuştur. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın başarısı için ter döken 30 yaşındaki deneyimli isim, modern futbolun en seçkin ön libero ve merkez orta saha oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Villarreal ve Atlético Madrid altyapılarında yetişen Rodri, 2019 yılında Manchester City’ye transfer olmuş ve İngiliz deviyle çok sayıda Premier Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

İspanya Milli Takımı ile EURO 2024 ve 2023 UEFA Uluslar Ligi zaferleri tadan başarılı futbolcu, her iki turnuvanın da "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilmiştir. Rodri, sergilediği üstün performansla 2024 yılında prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanarak tarihte bu ödüle layık görülen ikinci İspanyol erkek futbolcu unvanını elde etmiştir.