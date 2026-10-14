Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Thierry Henry, RAMS Park tribünlerine övgü yağdırdı. Eski Barcelonalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların rakibin her topa dokunuşunda çıkardığı sese dikkat çekti.

Henry, maç sonu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer. Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım. Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz."

YAMAL'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Barcelona'da Lamine Yamal, iki asistle galibiyete katkı sağladı. Genç futbolcunun performansını da değerlendiren Henry, "Yaptıkların inanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum." sözleriyle Yamal'ı övdü.