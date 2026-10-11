İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de forma giyen 24 yaşındaki Cole Palmer, Bournemouth maçının ardından alışılmışın dışında bir görüntüyle dikkat çekti. Karşılaşma sonrasında evine yürüyerek giden yıldız futbolcuyu sokakta gören taraftarlar şaşkınlık yaşadı. Palmer, yürüyüşü sırasında çevresini saran hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ Palmer’ı karşılarında gören futbolseverler, yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirmek için yanına geldi. İngiliz futbolcu, taraftarların arasında yürümeyi sürdürürken görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR Chelsea’nin hücum hattında görev yapan Palmer, bu sezon da takımının önemli isimleri arasında yer alıyor. Verilen bilgilere göre yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Palmer, Bournemouth karşılaşmasının ardından sergilediği bu görüntüyle futbol sahalarının dışındaki gündelik yaşamıyla da konuşuldu.

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