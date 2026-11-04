Benetton'un bu dev yatırımlarının arkasında, markanın tekstil üretiminde kullandığı yüne duyduğu ihtiyaç bulunuyor. Yıllar içinde büyüyen çiftliklerde yüz binlerce koyun yetiştirilirken şirket, dünyanın önemli yün üreticilerinden biri haline geldi.

KIYAFET ÜRETMEK İÇİN 260 BİN KOYUN YETİŞTİRDİLER

Benetton ailesi, 1991 yılında Arjantin'deki Compañía de Tierras Sud Argentino şirketini satın alarak ülkede büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Özellikle yünlü giysileriyle tanınan marka, tekstil üretiminde kullanılan yünün tedarikini kontrol edebilmek amacıyla koyun yetiştiriciliğine yöneldi.

Patagonya'nın geniş otlaklarında kurulan çiftlikler, zamanla dev bir hayvancılık işletmesine dönüştü. Şirketin sahip olduğu arazilerde yaklaşık 260 bin koyun ve 22 bin sığır yetiştiriliyordu.

Yıllık yaklaşık 1 milyon kilogram yün üretilen işletmelerde hayvancılığın yanı sıra buğday, mısır, soya ve ayçiçeği tarımı ile ormancılık faaliyetleri de yürütülüyordu.

900 BİN HEKTARDAN FAZLA ARAZİ EL DEĞİŞTİRDİ

Benetton'un 35 yıllık yatırım dönemini sona erdiren satış kapsamında, Arjantin'in dört farklı eyaletine yayılan araziler el değiştirdi.

Arazilerin yüzde 60'ı Santa Cruz, yüzde 33'ü Chubut, yüzde 5'i Río Negro ve yüzde 2'si Buenos Aires eyaletlerinde bulunuyor.

Satışın arkasında, Benetton'un son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar da bulunuyor. Hızlı moda markalarıyla rekabette zorlanan şirket, 2023 yılında 230 milyon euro zarar açıklamasının ardından yaklaşık 500 mağazasını kapatmayı kapsayan bir yeniden yapılanma planı hazırlamıştı. Arjantin'deki dev satış da şirketin ana faaliyet alanına odaklandığı bu dönemde gerçekleşti.

Satış, arazilerin tek tek devredilmesi yerine bunları yöneten Compañía de Tierras Sud Argentino ve Ganadera Cóndor şirketlerinin hisselerinin devredilmesiyle gerçekleştirildi.

Şirketleri, Adecoagro CEO'su Mariano Bosch'un öncülük ettiği yatırımcı grubu satın aldı. Satışın toplam bedeli açıklanmazken yeni sahiplerin mevcut tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.