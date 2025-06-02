24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıkök'de Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi'yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

O günden bu yana aile başta olmak üzere birçok kişi Mattia için adalet aradı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

32 yıl aranın ardından yarın İstanbul'da konser verecek Guns N'Roses'ın Instagram hesabından da Minguzzi için bir video paylaşıldı.

"HUZUR İÇİNDE YAT"

"Huzur içinde yat" notuyla yayınladan videoda, ABD'li müzisyen Bob Dylan'a ait 'Knocking on heaven's door' şarkısının grup tarafından yeniden yorumlanmış versiyonu yer aldı.