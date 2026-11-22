Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yıllardır koruduğu formunun arkasındaki alışkanlıkları paylaştı. Katıldığı Friends Keep Secrets podcast programında beslenme düzeni ve egzersiz programı hakkında konuşan 57 yaşındaki yıldız, özellikle ağırlık çalışmalarının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Eskiden beslenme konusunda kendisini fazla kısıtlamadığını anlatan Lopez, yaş ilerledikçe vücudunun ihtiyaçlarının değiştiğini fark ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Eskiden istediğim her şeyi yiyordum. Ancak biraz yaş aldığımda bunu değiştirmem gerektiğini fark ettim" sözleriyle beslenme alışkanlıklarındaki değişimi anlattı.

VÜCUDUNDAKİ DEĞİŞİMİN SIRRI AĞIRLIK ANTRENMANI

Yaşla birlikte kas kaybının önem kazandığını belirten Jennifer Lopez, spor rutinine ağırlık çalışmalarını dahil ettiğini söyledi. Yaklaşık 8-10 yıl önce başladığı bu antrenmanların fiziksel gücünde büyük fark yarattığını dile getiren yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Spor yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Sanırım buna yaklaşık 10 yıl önce, belki de 8-10 yıl önce başladım. Bu benim için gerçekten her şeyi değiştirdi. Kas çalışmak bana güç kazandırdı."

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Formunu korumak için yalnızca sporla yetinmeyen Lopez, mutfak alışkanlıklarında da köklü değişikliklere gitti. Geçmişte pirinç, fasulye, ekmek, tereyağı, domuz eti ve kızartma gibi yiyecekleri daha sık tükettiğini belirten şarkıcı, artık protein ağırlıklı bir beslenme düzeni uyguladığını anlattı.

Balık, protein kaynakları ve yeşil sebzeleri öğünlerinde daha fazla tercih ettiğini söyleyen Lopez, "Çok fazla balık yiyorum. Bol protein ve bol yeşillik tüketiyorum" dedi.

Ünlü yıldız, sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını başkalarının beklentileri için değil, kendisini daha iyi hissetmek amacıyla sürdürdüğünün de altını çizdi.

KAHVE VE KAFEİNDEN UZAK DURUYOR

Jennifer Lopez'in dikkat çeken alışkanlıklarından biri de kafein tüketmemesi oldu. Günlük yaşamında su içmeye önem verdiğini belirten şarkıcı, kahve dahil kafeinli içeceklerden uzak durduğunu açıkladı. Lopez'in yıllardır sürdürdüğü spor disiplini ve beslenme tercihleri, formunu koruma yöntemlerine ilişkin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.