Miranda Kerr, Stellar dergisine verdiği röportajda sağlık durumu ve uyguladığı beslenme düzeni hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun süredir iltihaplı bir bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiğini belirten model, kan tahlillerinin ardından beslenmesine daha fazla özen göstermeye başladığını anlattı.

Kerr, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:

“Bunu kendim için yapıyorum diyordum ama kan tahlili yaptırdım ve bazı sorunlarım çıktı. Proktit oldum. Bu iltihaplı bir bağırsak hastalığı, bu yüzden ne yediğime çok dikkat etmem gerekiyor.”

ÇOCUKLAR YUMURTA YİYOR KENDİSİ UZAK DURUYOR

Bazı yiyeceklerin kendisinde rahatsızlık oluşturduğunu söyleyen Kerr, bu durumun herkes için aynı olmadığını vurguladı. Çocuklarının yumurta tüketebildiğini ancak kendisinin bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini belirten model, sevdiği bir yiyecekten uzak kalmanın kendisini zorladığını dile getirdi.

Kerr, “Bazı şeyler beni sinirlendiriyor. Bu, herkesi sinirlendirdiği anlamına gelmiyor. Örneğin, çocuklarım yumurta yiyor. Bu harika, değil mi?” dedi.

BİZON VE GEYİK ETİ TERCİH EDİYOR

Sağlığına önem verdiğini belirten Miranda Kerr, beslenme düzeninde bizon etine yer verdiğini, geyik etini de tercih ettiğini açıkladı.

Model, “Çocuklarım bizon eti yemiyor ama ben yiyorum, çünkü bu benim için işe yarıyor. Sağlığıma çok önem veriyorum” ifadelerini kullandı.