American Airlines'ın iptal ettiği en dikkat çekici hat, Philadelphia Uluslararası Havalimanı (PHL) ile Katar'daki Doha Hamad Uluslararası Havalimanı (DOH) arasında gerçekleştirilen seferler oldu.

Boeing 787-9 uçaklarıyla yapılan, 6.798 mil mesafeli ve 14 saat 30 dakika süren bu rota, Philadelphia çıkışlı en uzun uçuş konumundaydı. Mart ayında durdurulan seferlerin iptal gerekçesi olarak Orta Doğu’daki bölgesel gerilimler ve düşük finansal performans gösterildi.

American Airlines'ın çekilmesinin ardından Qatar Airways, 1 Ağustos itibarıyla Philadelphia-Doha hattında aktarmasız uçuşlara yeniden başlayarak bu rotadaki tek operatör haline geldi.

İÇ HAT VE ULUSLARARASI SEFERLERDE KISITLAMA

Fort Worth merkezli havayolu, finansal gerekçeler ve yetersiz yolcu talebi nedeniyle iki farklı rotayı daha kapatma kararı aldı:

Tijuana (Meksika): 2024 yılında başlatılan Phoenix-Tijuana uçuşları, yeterli talep oluşmadığı gerekçesiyle Ağustos ayında iptal edildi. 290 mil (476 km) uzunluğundaki bu hat, şirketin en kısa uçuşu niteliğindeydi.

Santa Maria (Kaliforniya): Yılın başlarında iptal edilen bu rotanın ardından, Santa Maria Havalimanı'ndan (SMX) Las Vegas'a düzenli uçuş düzenleyen tek taşıyıcı Allegiant Air olarak kaldı.

Tijuana seferlerinin sona ermesine karşın şirket; Phoenix kalkışlı Cancun, Los Cabos ve Mexico City dahil olmak üzere Meksika'daki dokuz farklı noktaya uçuşlarını sürdürüyor.

2027 İÇİN YENİ ULUSLARARASI ROTA PLANI

Mevcut üç rotadaki iptallere karşın American Airlines, uzun vadeli hat genişleme stratejisi kapsamında 2027 yılında uluslararası ağını yedi yeni rota ile büyütmeyi planlıyor. Şirketin uçuş ağına eklemeyi hedeflediği yeni destinasyonlar arasında Porto (Portekiz), Viyana (Avusturya) ve Reykjavik (İzlanda) öne çıkıyor.