PepsiCo bünyesindeki markanın dört farklı çeşidini kapsayan karar, ABD'nin 37 eyaletini ilgilendiriyor. Özellikle belirli renklendiricilere karşı hassasiyeti bulunan tüketiciler açısından önem taşıyan gelişmenin ardından ürünlerin satış noktalarından çekilmesi için işlem başlatıldı.

DÖRT FARKLI ÜRÜN GERİ ÇAĞRILIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) kayıtlarına göre geri çağırma, Gatorade'in Lemon Lime, Lemon Lime Zero, Orange ve Orange Zero çeşitlerinin 828 mililitrelik şişelerini kapsıyor.

Toplam 122 bin 21 koli üründe, kullanılan bazı sentetik gıda boyalarının etiketlerde belirtilmediği tespit edildi. Limon aromalı çeşitlerde Yellow No. 5, portakal aromalı çeşitlerde ise Yellow No. 6 adlı renklendiricilerin içerik bilgilerinde yer almadığı belirlendi.

PepsiCo tarafından gönüllü olarak başlatılan geri çağırma, FDA tarafından ikinci risk sınıfında değerlendirildi. Bu sınıf, ürünlerin geçici veya tedaviyle düzelebilen sağlık sorunlarına yol açabileceği durumları kapsıyor.

37 EYALETTE SATIŞA SUNULDU

Geri çağrılan içeceklerin California, Texas, Florida ve New York'un da aralarında bulunduğu 37 eyalete dağıtıldığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu renklendiricilere karşı hassasiyeti bulunan tüketicilerin ürünleri kullanmaması gerektiğini belirtti. Geri çağırmayla bağlantılı herhangi bir hastalık vakası ise kamuoyuna bildirilmedi.