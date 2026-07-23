Elon Musk'ın yönettiği Tesla ile SpaceX'in aynı çatı altında birleşebileceği yönündeki iddialar gündeme geldi. İkinci çeyrek yatırımcı toplantısında konuşan Musk, iki şirket arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtirken, birleşme ihtimaline de kapıyı açık bıraktı.

BİRLEŞME İDDİALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Yatırımcıların Tesla ile SpaceX'in gelecekte tek şirket haline gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Musk, bu konunun bilanço toplantısında değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ancak olası bir birleşmeyi reddetmeyerek, böyle bir adımın gerekli kurumsal süreçlerden geçmesi gerektiğini ifade etti.

Şu ana kadar iki şirket arasında resmî bir birleşme görüşmesi, bağlayıcı anlaşma ya da açıklanmış bir takvim bulunmuyor. Buna rağmen Musk'ın açıklamaları, uzun süredir devam eden beklentileri yeniden güçlendirdi.

ORTAK PROJELER DİKKAT ÇEKİYOR

Tesla ile SpaceX'in son dönemde birçok alanda birlikte çalıştığı biliniyor. Özellikle yapay zekâ çiplerinin üretimi için planlanan Terafab projesi, iki şirket arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyor.

Tesla'nın batarya ve üretim teknolojilerindeki deneyimi ile SpaceX'in uzay teknolojileri ve uydu altyapısının aynı ekosistemde buluşabileceği değerlendiriliyor. Ortak mühendislik ekipleri ve teknoloji paylaşımı da bu yakınlaşmayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

ANALİSTLER İHTİMALİ YÜKSEK GÖRÜYOR

Piyasa uzmanları da birleşme olasılığını giderek daha güçlü görüyor. Deepwater Asset Management Yönetici Ortağı Gene Munster, yatırımcı toplantısının ardından birleşme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirdi. JPMorgan ve Stifel analistleri de şirketler arasındaki operasyonel bütünleşmenin dikkat çekici seviyeye ulaştığını ifade etti.

Olası birleşmenin önünde düzenleyici onaylar, hissedar değerlendirmeleri ve kurumsal yönetim süreçleri gibi önemli aşamalar bulunuyor. Özellikle Tesla'nın Çin'deki faaliyetleri ile SpaceX'in ABD savunma projelerindeki rolü nedeniyle sürecin kapsamlı incelemelerden geçmesi bekleniyor.