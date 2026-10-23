Kripto piyasasının zirve yaptığı 2021 ve 2022 yıllarında popüler NFT koleksiyonlarına adeta servet yağdıran dünyaca ünlü isimler, bugün tarihin en büyük yatırım zararlarıyla karşı karşıya kaldı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, 2022 yılında Bored Ape koleksiyonuna ait dijital görselleri satın almak için yaklaşık 1,3 milyon dolar ödemişti. Ancak dijital balonda yaşanan patlama bu devasa yatırımı adeta eritti. Bieber’ın zamanında bir lüks apartman dairesi fiyatına aldığı eserlerin güncel piyasa değeri 12 bin ila 16 bin dolar seviyelerine, yani günümüzün bir üst segment akıllı telefon fiyatına kadar geriledi.

SADECE BİEBER DEĞİL: ÜNLÜLERİN KAYIP LİSTESİ KABARIK

Yeni ortaya çıkan veriler, dijital varlık çöküşünün sadece Justin Bieber ile sınırlı kalmadığını, dünya çapındaki pek çok ünlü sanatçı, sporcu ve girişimciyi de vurduğunu gösteriyor.

Ünlü yayıncı Logan Paul'un 623 bin dolar ödeyerek aldığı NFT, takaslar ve piyasa çöküşü sonrası 10 dolar seviyesine kadar düşerken, Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın yaklaşık 1,1 milyon dolar yatırdığı eserlerin değeri bugün 33 bin dolara kadar eridi.

Sadece spor ve sanat dünyası değil, teknoloji liderleri de bu çöküşten nasibini aldı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in 2,9 milyon dolara satılan ilk tweet NFT'sine gelen teklifler sembolik rakamlarda kalırken, Beeple imzalı 28,9 milyon dolarlık devasa satış fiyatıyla rekor kıran eserin tahmini piyasa değeri 37 bin 300 dolar seviyelerine geriledi. Zamanında 23,7 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satılan CryptoPunk #5822 ise piyasadaki gerilemeyle birlikte 66 bin 700 dolar bandına çekildi.

DİJİTAL BALON SÖNDÜ

Aşırı spekülatif piyasa koşulları nedeniyle yatırımcıların ve koleksiyonerlerin ilgisini kaybetmesi, "balon" olarak nitelendirilen bu pazarın çöküşünü hızlandırdı.

Bir dönem milyon dolarlık tekliflerin havada uçuştuğu eserler, bugün ancak ortalama bir teknolojik ürün veya sembolik tutarlarla alıcı bulabiliyor.

Popüler kültürün ve yüksek piyasa coşkusunun etkisiyle ünlülerin peş peşe milyon dolarlık alımlar yaptığı NFT devri artık geride kalırken, uzmanlar yatırımcıların kontrolsüz popülerlik ve spekülasyon üzerine kurulu dijital varlıklara karşı çok daha temkinli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.