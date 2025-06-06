25 yaşındaki Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, sosyal medyada bilinen adıyla Mhyochi'nin son durağı İstanbul'du.
Kadıköy'de gezerken telefonundan canlı yayın yapan genç fenomenin yanına yaşlı bir adam yaklaştı.
AHLAKSIZ TEKLİF
Yaşlı adam önce ahlaksız bir teklifte bulundu, sonra genç fenomenin kalçasına dokunarak taciz etti.
Tacizci şahıs, Hyojeong Park'ı dakikalarca rahat bırakmadı, takip etti.
Neye uğradığını şaşıran Güney Koreli genç kız, ağlayarak olay yerinden kaçtı.
HYOJEONG PARK KİMDİR?
Hyojeong Park, bilinen adıyla Mhyochi, Güney Koreli bir YouTuber, vlogger, Twitch yayıncısı, model ve sosyal medya fenomenidir.
1998 yılında Güney Kore'nin Busan şehrinde dünyaya geldi.
Seyahat videoları çektiği “Mhyochi” adlı YouTube kanalıyla tanındı.
Ayrıca sosyal medya influencer’ı, içerik üreticisi ve Twitch yayıncısı olarak da faaliyet gösteriyor.
Aynı zamanda model olarak çeşitli mayo markaları için çalıştı.
Net servetinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.
Hyojeong Park, 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai şehrinde yine canlı yayın sırasında tacize uğramıştı.