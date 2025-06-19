Güney Koreli yayıncı Mhyochi, Samsun’da kendisini ısrarla arabasına almak isteyen bir kişi tarafından rahatsız edildi.

SAMSUN'DA 2. ŞOKU YAŞADI

Yol kenarındaki fenomenin yanına arabasıyla yanaşan bir adam camı açarak "Yürüme olmaz, gel götüreyim seni biraz. Götüreyim seni, gel len. Gezerük, gezerük" diyerek laf attı. "Ben yürüyorum, teşekkürler" diyerek reddeden fenomen ısrarla arabaya bindirilmeye çalışıldı. Ünlü yayıncı o anları kaydetti.

Mhyochi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u gezerken çektiği videolarda Kadıköy'de sözlü ve fiziki tacize uğradı. Korkudan ağlayıp koşarak uzaklaştığı anlarla gündem olan fenomen ikinci şoku da Samsun'da yaşadı.

KADIKÖY'DE TACİZ EDİLİP AĞLAYARAK KAÇMIŞTI

Kadıköy'de gezerken telefonundan canlı yayın yapan genç fenomenin yanına yaşlı bir adam yaklaşmıştı. Yaşlı adam önce ahlaksız bir teklifte bulundu, sonra genç fenomenin kalçasına dokunarak taciz etti.

Tacizci şahıs, Hyojeong Park'ı dakikalarca rahat bırakmadı, takip etmişti. Neye uğradığını şaşıran Güney Koreli genç kız, ağlayarak olay yerinden kaçmıştı.

HYOJEONG PARK KİMDİR?

Hyojeong Park, bilinen adıyla Mhyochi, Güney Koreli bir YouTuber, vlogger, Twitch yayıncısı, model ve sosyal medya fenomenidir.

1998 yılında Güney Kore'nin Busan şehrinde dünyaya geldi. Seyahat videoları çektiği “Mhyochi” adlı YouTube kanalıyla tanındı.

Ayrıca sosyal medya influencer’ı, içerik üreticisi ve Twitch yayıncısı olarak da faaliyet gösteriyor.

Aynı zamanda model olarak çeşitli mayo markaları için çalıştı.

Net servetinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Hyojeong Park, 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai şehrinde yine canlı yayın sırasında tacize uğramıştı.