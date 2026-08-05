Aydın'ın dünyaca tanınan coğrafi işaretli ürünü Sarılop inciri, taze incir ihracatındaki liderliğini bu sezon da sürdürüyor. Geçen yıl 20 milyon dolara yakın ihracat geliri sağlayan Sarılop inciri, özellikle Avrupa pazarındaki güçlü talebiyle üreticiye umut verirken, yeni sezonda hem rekolte hem de ihracatta rekor beklentisi öne çıkıyor.

Türkiye, taze incir üretimi ve ihracatında dünya lideri konumunu korurken, 2026 sezonunda da hasat başladı. Aydın'ın verimli topraklarında yetişen Sarılop inciri, ilk hasatla birlikte yurt dışına gönderilmeye başlandı.

Geçen sezon en fazla ihracat Almanya, Rusya ve Avusturya'ya yapılırken, Aydın inciri birçok farklı ülkenin sofralarında da yerini aldı.

YENİ SEZONDA REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Üreticiler, bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesi nedeniyle verimin geçen sezona göre daha yüksek olacağını öngörüyor. Rekoltedeki artışın yanı sıra ürün kalitesinin de ihracat pazarlarının beklentilerini karşılayacak seviyede olması bekleniyor. Özellikle Avrupa'dan gelen talebin güçlü şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.