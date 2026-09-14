Fransa’da Nestle Waters’a ait Perrier, Vittel, Contrex ve Hepar markalarının, 'doğal maden suyu' etiketiyle satılmasına rağmen yıllarca yasaklı arıtma yöntemlerinden geçirildiği ortaya çıktı.

2024 yılında gündeme gelen olayda, ürünlerin sağlık açısından risk taşımadığı ancak etiketlerde belirtilen özellikleri karşılamadığı bildirildi.

YASAKLI FİLTRASYON VE DEZENFEKSİYON

Fransa’da doğal maden sularının kaynağından şişelenene kadar dezenfeksiyona tabi tutulması yasak. Yalnızca 0,8 mikrona kadar filtrasyona izin verilirken, Nestle Waters’ın bazı tesislerde 0,2 mikrona kadar mikrofiltrasyon, aktif karbon filtreleri ve UV dezenfeksiyonu kullandığı belirtildi.

Şirket, bu yöntemlerin özellikle Perrier kuyularındaki bakteriyel ve virolojik kirlenmeler nedeniyle uygulandığını kabul etti.

MİLYONLARCA EUROLUK SÜREÇ

Le Monde ve Radio France’ın araştırmaları sonrası başlatılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Nestle Waters, savcılıkla cezai uzlaşmaya giderken 2025 yılının şubat ayında şirket hakkında adli soruşturma açıldı ve Vergeze tesisinde arama yapıldı. Buna rağmen mahkeme, Perrier’nin 'doğal maden suyu' etiketiyle satışını sürdürmesine izin verdi.

300 KAT DAHA PAHALI

Mayıs 2025’te yayımlanan Senato raporunda, kamu makamlarının durumdan en geç 2022’de haberdar olduğu ve gerekli müdahalenin uzun süre yapılmadığı belirtildi. Raporda, şirketin 15 yılda haksız yoldan 3 milyar euroya kadar kazanç sağlamış olabileceği öne sürüldü. Nestle Waters ise bu tahmini reddetti.

Tüketici dernekleri, doğal maden suyunun musluk suyundan ortalama 100 ila 300 kat daha pahalı olduğunu belirterek ürünlerin toplatılmasını talep etti.