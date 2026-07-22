İtalya’nın Campania bölgesinde yer alan ve dünyaca ünlü makarnalarıyla bilinen Gragnano kentinde heyecan verici bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Tarihi Pastificio Garofalo makarna fabrikasının tesislerini genişletmek amacıyla başlatılan inşaat kazılarında, yaklaşık 2 bin 500 yıllık dev bir nekropol gün yüzüne çıkarıldı.

İtalya’nın "önleyici arkeoloji" programı kapsamında denetlenen kazılarda, MÖ 6. yüzyılda (Arkaik Dönem) inşa edildiği belirlenen toplam 85 mezar tespit edildi. Yetkililer, bu buluşun son yıllarda Campania bölgesinde yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden biri olduğunu vurguluyor.

ORGANİK MALZEMELER ZAMANA KARŞI KUMAŞ VE SEPETLERLE KORUNDU

Kazıyı olağanüstü kılan en büyük etken ise normal şartlarda yüzyıllar içinde çürüyerek yok olan organik maddelerin günümüze kadar ulaşması oldu. Volkanik tüf bloklarıyla inşa edilen kapalı mezar odaları, nem ve hava temasını keserek adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturdu.

Arkeologlar mezar odalarında şu malzemelere ulaştı: İnce işlenmiş kumaş parçaları, örme liflerden yapılmış sepetler ve ahşap eşyalar. Bronz takılar, kehribar taneleri, seramik kaplar ve çeşitli savaş silahları.

TİCARET AĞLARINA IŞIK TUTUYOR

Buluntular sadece yerel halkın yaşamına değil, dönemin uluslararası ticaret ağlarına da ışık tutuyor. Mezarların içinde yerel ürünlerin yanı sıra Mısır kökenli skarabe muskaları ve Etrüsk uygarlığına ait eserler bulundu.

Devam eden laboratuvar analizleri sayesinde, 2,5 binyıl önce bölgede yaşamış insanların sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları, genetik kökenleri ve yaşam kaliteleri detaylıca haritalandırılacak. Ayrıca antik toplumun cenaze ritüelleri ve zanaat teknikleri hakkında da yeni bilimsel makaleler yayımlanması bekleniyor.