Fransa’nın başkenti Paris’te özellikle dünyaca ünlü Şanzelize (Champs-Élysées) Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada mağazalar, bankalar ve iş yerleri koruma altına alınıyor.

BARİKATLAR DA KURULUYOR

İşletmeler, olası saldırı ve yağma girişimlerine karşı vitrinlerini ahşap panellerle kapatırken bazı bölgelerde barikatlar da kuruluyor.

GEÇEN HAFTAKİ OLAYLAR ENDİŞEYİ ARTIRDI

Geçen hafta düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları ve çok sayıda dükkânın zarar görmesi, esnafın yeni protestolar öncesinde tedbirlerini artırmasına neden oldu.

Paris Emniyet Müdürlüğü de gösterilerin yapılacağı güzergâhlarda yoğun güvenlik önlemleri uygulanacağını duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Yetkililer, protestolar sırasında olayların büyümesi ihtimaline karşı kent genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.

METRO GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

Bu kapsamda çok sayıda metro istasyonunun geçici olarak kapatılması ve güvenlik güçlerinin belirlenen noktalarda görevlendirilmesi planlanıyor.