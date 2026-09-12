Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel markalara denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerini sonlandırdı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kapatılacağı bildirildi.

ARTAN MALİYETLER VE TALEP DARALMASI NEDENİYLE ÜRETİM DURDU

Şirket açıklamasına göre; küresel tekstil sektöründe son dönemde yaşanan talep zayıflaması, işletme ve finansman maliyetlerindeki yükseliş, tedarik zinciri dalgalanmaları ve değişen ticaret dinamikleri kararda etkili oldu.

Maliyet azaltma, operasyonel verimlilik ve yeniden yapılandırma çalışmalarına rağmen mevcut işletme modelinin sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.

1986 yılından itibaren Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang ve Miss Sixty gibi 300'ün üzerinde uluslararası markaya denim sağlayan şirket, kapanış sürecinde ticari yükümlülüklerin yerine getirileceğini ve paydaşlarla işbirliğinin süreceğini belirtti.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM VE İŞLETME KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre, sektörün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, 2022-2026 Haziran döneminde hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 364 bin kişilik istihdam kaybı ve 10 bin 497 işletme kapanışı yaşandığını açıkladı.

Narbay, mevcut maliyet yapısı nedeniyle ihracatçıların küresel rekabette zorlandığını ve sanayisizleşme riskine karşı bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.