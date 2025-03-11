Nissan CEO'su Makoto Uchida görevden ayrılırken, mali sorunlarla baş etmeye çalışan Japon otomotiv şirketinin başına 1 Nisan'dan itibaren baş planlama yöneticisi Ivan Espinosa geçecek.

Nissan, yaptığı açıklamayla kararı duyururken, TSİ 1230'da çevrim içi basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Japonya'nın en büyük üçüncü otomotiv şirketi olan Nissan'ın kârlılığının azalması ve Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Uchida'nın istifa etmesi isteniyordu.

Espinosa'nın görevi devralmasıyla Nissan'ın yeniden Honda'yla veya yatırım fırsatları için başka bir şirketle masaya oturup oturmayacağı henüz net değil.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Tokyo savcıları tarafından finansal usulsüzlükle suçlanarak 2018'de görevinden ayrılmasının ardından şirket bir daha toparlanamadı. Yıllarca süren yönetim krizleri ve gerileyen satış performansı şirketin mali durumunu daha da kötüleştirdi.