Avrupa’da uygun fiyatlı alışverişin adresi olarak bilinen Almanya merkezli perakende devi Lidl’ın Türkiye pazarına gireceği iddiaları sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Özellikle gurbetçilerin yakından tanıdığı dev zincirin Türkiye operasyonları için hazırlıklarda sona geldiği öne sürülüyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA PİLOT MAĞAZA MI AÇILACAK?

Kulislerde dolaşan iddialara göre şirket, Türkiye’ye hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Lidl'ın ilk pilot mağazalarını eylül ayında İstanbul ve Ankara'da tüketicilerle buluşturacağı konuşuluyor. Sınırlı ürün yelpazesi, ucuz fiyat politikasıyla tanınan market zincirinin Türkiye’deki rekabet dengelerini nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA

Sosyal medyayı sallayan ve kısa sürede gündemin üst sıralarına tırmanan "Lidl Türkiye'de açılıyor mu?" iddiaları geniş kitleler tarafından heyecanla karşılansa da, şirket kanadından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Perakende sektörünün ve tüketicilerin gözü kulağı, Alman devinden gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

LİDL NEDİR VE SAHİBİ KİM?

Avrupa’nın en büyük perakende güçlerinden biri olan Lidl, Almanya merkezli Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası bir indirimli market zinciridir. Gıda, temizlik ve günlük yaşam ürünlerinde sunduğu bütçe dostu fiyat politikasıyla tanınan dev marka, yüksek mağaza verimliliği ve cazip fırsatlarıyla öne çıkıyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türk toplumu tarafından da son derece popüler olan Lidl, dünya çapında binlerce şubesiyle milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor.