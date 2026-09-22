Kendisini medyum ve psişik olarak tanıtan Craig Hamilton-Parker, yapay zekânın geleceğine ilişkin yeni bir öngörüde bulundu.

Daha önce Covid-19, Brexit, Donald Trump'ın yükselişi ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü tahmin ettiğini öne süren Hamilton-Parker, bu kez dünyanın önümüzdeki yıllarda daha büyük bir gerilim dönemine gireceğini iddia etti. Tahmininin merkezinde ise yapay zekâ ve modern savaşlardaki rolü bulunuyor.

Hamilton-Parker'a göre 2026, küresel gerilimin giderek tırmanacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Özellikle dünyanın büyük güçleri arasındaki ilişkilerin daha da gerileceğini öne süren medyum, ABD ile Çin ve Rusya arasındaki rekabete dikkat çekiyor.

Hamilton-Parker, ilk ciddi askeri çatışmanın ise 2028 civarında yaşanacağını iddia ediyor. Ona göre yapay zekâ, böyle bir çatışmada önemli bir rol üstlenecek. Yapay zekânın kontrol altına alınmasına yönelik girişimlere rağmen ülkelerin teknolojik ve askeri üstünlük sağlama yarışından vazgeçmeyeceğini savunan Hamilton-Parker, bu nedenle yapay zekâ gelişiminin önemli ölçüde yavaşlamasını beklemiyor.

Yapay zekâ savaşları önleyebilir mi?

Hamilton-Parker'ın öngörüsünün dikkat çeken yönlerinden biri ise büyük bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmesi. Uluslararası gerilimlerin artacağını savunmasına rağmen bunun mutlaka tam ölçekli bir dünya savaşına dönüşeceğini düşünmüyor.

Bunun nedenini ise yine yapay zekâya bağlıyor. Hamilton-Parker'a göre yapay zekâ, karşıt güçler arasında bir tür denge oluşturabilir. Bu durumu Soğuk Savaş dönemindeki nükleer caydırıcılığa benzeten Hamilton-Parker, yapay zekâ sistemlerinin olası bir saldırıyı çok hızlı tespit edip engelleyebilmesi halinde hiçbir ülkenin kesin bir üstünlük kuramayacağını öne sürüyor.

Finans sisteminde de büyük sorunlar öngörüyor

Hamilton-Parker'ın tahminleri yalnızca askeri çatışmalarla sınırlı değil. Yapay zekânın finans dünyasında da ciddi sonuçlara yol açacağını iddia ediyor.

LADbible'ın aktardığına göre Hamilton-Parker, 2028'in sonuna kadar yapay zekâ kaynaklı sorunların bankacılık sisteminde ciddi aksamalara neden olabileceğini öne sürüyor.

Medyum, böyle bir durumda müşteriler arasında panik yaşanabileceğini, ancak bankacılık sisteminin daha sonra yeniden normale döneceğini iddia ediyor. Bu nedenle takipçilerine yalnızca nakit para ya da kripto varlıklara güvenmemeleri, gayrimenkul ve arazi gibi fiziksel varlıkları da değerlendirmeleri yönünde tavsiyede bulunuyor.



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