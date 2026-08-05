İzmir'in Torbalı ilçesinde kendine özgü aroması ve kıvamıyla yetişen bardacık incirinin hasadı başladı. Üreticilerin sabahın erken saatlerinden itibaren ürünleri toplamak için bahçelerine geldiğini belirten mahalle muhtarı Hüseyin Hascanlı, "20 Temmuz gibi başlayan hasadımız Eylül 15'e kadar devam ediyor. Yaklaşık 300 dönümlük bir arazide günlük 10 ton meyve topluyoruz" dedi.

"KİLOSU 250 LİRADAN SATILIYOR"

Torbalı'nın Çapak Mahallesi ile özdeşleşen coğrafi işaretli Bardacık incirinin hasadı için üreticiler, sabah saatlerinde bahçelerine geldi. İnce kabuğu, tatlı aroması ve bol suyuyla bilinen bu özel lezzetin tanıtımı için Çapak Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta geleneksel Bardacık İnciri Festivali düzenlenecek. Çapak Mahalle Muhtarı Hüseyin Hascanlı, dünyaca ünlü bir meyveyi pazara sunduklarını belirtip, "Meyvelerin efendisi Çapak bardacık incirimizin hasadı başladı. 20 Temmuz gibi başlayan hasadımız Eylül 15'e kadar devam ediyor. Yaklaşık 300 dönümlük bir arazide günlük 10 ton gibi meyve topluyoruz. Maliyetlere bağlı olarak fiyatlar da çok düşük değil. Kilosu yaklaşık 250 liradan alıcı buluyor. Üretim artınca fiyatlar düşebilir" diye konuştu.

"EMEK İSTİYOR"

Bardacık inciri üreticilerinden Mehmet Cin (70) ise ürünlerinin farklı bir aroma ve lezzete sahip olduğunun altını çizip "Bu incirin istediği güneş de var. Bu ağacın bir yıl hizmeti var. Emek istiyor. Bu bahçeyi bırakıp gidemezsin. Toplarken kırılan dalı olur. Bunları kesersin, kışlık bakımlarına geçersin. Mart'ta gübrelemeye geçersin. Bastığımız bu toprak bir anadır. Bu tarımı iyi yapacaksak toprak anayı beslememiz gerek. Örnek alıp laboratuvarda analiz yaptırıyoruz. Ona göre ağacın istediğini veriyoruz" dedi.

Bardacık incirinin içinden süt de çıktığını anlatan Cin, eşsiz bir ürüne sahip olduklarını belirterek herkesi festivale davet etti.