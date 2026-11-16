Michelin yıldızlı İspanyol şef Paco Morales, Çorum mutfağını incelemek için geldiği kentte yöresel lezzetlerin yapımına katıldı, tarihi mutfak mirasından hareketle hazırlanan Hitit ekmeklerini tattı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Morales, İspanya'da düzenlenen San Sebastian Gastronomika etkinliğinde Çorum'dan haberdar oldu. Kentin gastronomik özelliklerini gözlemlemek üzere gerçekleştirdiği ziyarette yemekleri ve hikayelerini araştırdı.

TANDIRDAN BAKLAVAYA YAPIM SÜRECİNE KATILDI

Morales; Çorum tandırı, ırgat böreği, kuru mantı, Çorum baklavası ve Çorum su böreğinin hazırlık ve pişirme süreçlerini bizzat deneyimledi. Kullanılan malzemeler ve geleneksel yöntemler hakkında bilgi aldı; yemeklerin tarihini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak anlayışını yerinde tanıdı.

Hitit ekmekleri hakkında da bilgi alan şefin, Çorum'un yaşayan yemek kültürü ile Hititlerden gelen gastronomi mirasına ilişkin edindiği birikimin, Endülüs mutfağıyla buluşacak çalışmalarına kaynak oluşturması amaçlanıyor.

"KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM"

Belediyenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Morales, Çorum'daki deneyimini özel kılan unsurlardan birinin mutfak kültürünün tarihsel derinliği olduğunu belirtti. Binlerce yıl öncesine uzanan bir birikimle karşılaştığını, farklı kişilerden edindiği bilgilerin dünya mutfağı için önemli olduğunu kaydetti.

Morales, "Kendimi harika hissediyorum. Yalnızca yemekler değil, buranın tarihi ve insanların sıcaklığı da beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.