Dünyanın en zengin iş insanlarının başında gelen ve geçtiğimiz yıllarda yatlarıyla Bodrum ve Gökova koylarında tatil yapan Microsoft’un kurucusu Bill Gates 2021 yılında yaptırdığı 118 metre uzunluğunda ki 645 milyon dolar değerindeki "Breakthrough" isimli yatını satılığa çıkardı.

DÜNYANIN HİDROJEN İLE ÇALIŞAN İLK YATI

Hidrojen ile çalışan dünyanın ilk süper yatı olarak bilinen "Breakthrough" dünyanın önde gelen süper yat brokerliği ve yönetim şirketlerinden Edmiston'ın CEO'su Jamie Edmiston'a göre " şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat." Olarak tanımlanıyor.

BODRUM VE KOYLARINDA TATİL YAPTI

Bill Gates eşi ve yakınları ile birlikte üç yıl önce Bodrum, Didim ve Gökova koylarında tatil yapmıştı.

Yatı yeni alacak kişinin ise Luxury Launches'a göre 1997'den beri NHL'de oynayan Kanadalı milyarder ve Green For Life Environmental'ın CEO'su Patrick Dovizzi olacağı iddia ediliyor.