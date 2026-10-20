Danimarka merkezli mobilya ve ev dekorasyonu zinciri JYSK, İsveç genelindeki tüm mağazalarını 8 Kasım 2026 Pazar günü geçerli olmak üzere 24 saatliğine hizmete kapatacağını duyurdu. Ticari kaygılar ya da ekonomik durgunluk kaynaklı olmayan bu toplu kapatma kararının, binlerce personeli kapsayan şirket içi geleneksel bir organizasyondan kaynaklandığı açıklandı.

KAPATMA KARARININ ARKASINDAKİ ASIL GEREKÇE NE?

Şirket yönetimi tarafından paylaşılan bilgilere göre, 7 Kasım'da Göteborg kentinde düzenlenecek geleneksel personel kutlaması nedeniyle İsveç genelindeki tüm şubelerin kapılarına kilit vurulacak. Pazar günü boyunca kapalı kalacak mağazaların 9 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla olağan çalışma düzenine dönerek yeniden müşterilere açılacağı bildirildi.

JYSK İsveç İletişim Müdürü Sandra Martinsson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğe yaklaşık 1.500 kurum çalışanının iştirak edeceğini bildirdi. Martinsson, rekor katılımcı sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek personelin eksiksiz katılımını sağlamak adına tüm perakende operasyonunun bir günlüğüne durdurulması yolunu seçtiklerini ifade etti.

ORGANİZASYONUN MALİYETİ VE BİLANÇOYA ETKİSİ NE KADAR?

Yaklaşık 1.500 personelin bir araya getirileceği organizasyonun şirket bütçesine maliyeti dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Çalışanların şehirlerarası ulaşım harcamaları hariç tutulduğunda, kutlama programının toplam operasyonel maliyetinin 10 ila 11 milyon İsveç kronu arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Şirket yönetimi, pazar günü gibi yoğun bir alışveriş gününde şubelerin kapalı tutulmasından kaynaklanacak toplam ciro kaybına ilişkin ise herhangi bir rakamsal veri paylaşmadı. Finansal göstergeler yerine kurum içi bağlılık ve personel memnuniyetinin önceliklendirildiği bu uygulamanın ticari yansımaları perakende sektöründe geniş yankı buldu.

DAHA ÖNCE BENZER BİR UYGULAMA YAPILMIŞ MIYDI?

Dev perakende zincirinin tüm mağazalarını aynı anda kapatarak çalışanlarına tahsis etmesi şirket tarihinde ilk kez başvurulan bir yöntem değil. Perakende devi, kurumsal kutlamalar için benzer bir radikal adımı geçtiğimiz yıllarda da atmıştı.

Şirket, Kasım 2024'te düzenlediği bir başka personel galası gerekçesiyle Finlandiya'daki 93 mağazasının neredeyse tamamını bir gün süreyle kapatmış ve satış operasyonlarını durdurmuştu. Yönetim, İsveç'teki uygulamanın da bu kurumsal geleneğin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.