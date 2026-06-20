1993 yılında İskoçya'da faaliyetlerine başlayan Quiz Clothing, son yıllarda artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve düşen satış performansıyla karşı karşıya kaldı.

Yaşanan finansal zorlukların ardından şirket, Şubat 2026'da profesyonel yönetime devredilmişti. Yeniden yapılandırma kapsamında sunulan çeşitli alternatiflerin ticari olarak sürdürülebilir olmadığı görülünce, mağazaların kademeli olarak kapatılması planı devreye alındı.

KAPANIŞ SÜRECİ HANGİ ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?

Son aylarda Aberdeen, Inverness, Warrington, Basingstoke ve Watford gibi kentlerdeki mağazalarını kapatan Quiz Clothing, sürecin son aşamasına geldi.

20 Haziran itibarıyla Sheffield, Portsmouth, Leicester, Hull ve Livingston gibi şehirlerde bulunan son 20 mağazanın da kapısına kilit vurulacak. Stokları hızla tüketmek amacıyla mağazalarda yüzde 70 ile yüzde 80'e varan oranlarda indirim kampanyaları başlatıldı.

YÜZLERCE ÇALIŞAN İŞ KAYBI RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Şirketin aldığı bu karar, operasyon merkezlerini ve mağaza personellerini doğrudan etkiliyor. Daha önceki süreçte merkez ofis ve lojistik birimlerinde görev yapan 100'den fazla kişinin işine son verilmişti. Son 20 mağazanın da faaliyetlerini sonlandırmasıyla birlikte, yüzlerce çalışanın daha işsiz kalabileceği belirtiliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Quiz Clothing’in fiziksel mağazacılıktan çekilmesi, İngiltere perakende sektörünün içinde bulunduğu genel durumu bir kez daha gündeme getirdi. Sektör analizlerine göre; yüksek işletme giderleri, artan kira maliyetleri ve e-ticaret platformlarının hızla büyümesi, geleneksel mağaza zincirleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.