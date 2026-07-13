Podyumların ötesine geçerek kadın bedeni, toplumsal cinsiyet rolleri ve şöhretin perde arkasına dair cesur çıkışlarıyla tanınan Emily Ratajkowski, yeni bir edebi yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında kaleme aldığı ve New York Times çok satanlar listesine giren "My Body" ile güzellik endüstrisinin karanlık yüzünü gözler önüne seren süper model, bu kez çok daha kişisel ve sarsıcı bir anlatıyla geri dönüyor.

12 Yayıncının Büyük Mücadelesi

Ratajkowski’nin yeni deneme derlemesi, yayın dünyasında büyük bir rekabete yol açtı. İddialara göre, ünlü ismin kitabını yayımlamak isteyen 12 dev şirket kıyasıya bir yarış içine girdi. Henüz resmi miktarı açıklanmayan ancak milyon dolarları bulan bu anlaşma, modelin dijital ve fiziksel dünyadaki etkisinin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Boşanma Sonrası Bir Keşif Yolculuğu

Yayıncı kuruluş tarafından "modern kadın kimliğinin derinlemesine bir incelemesi" olarak nitelendirilen kitap, Ratajkowski’nin 2018-2022 yılları arasında evli kaldığı Sebastian Bear-McCloud’dan ayrılışının ardından yaşadığı sürece odaklanıyor.

Eser, yeni boşanmış bir anne olarak "ideal hayatın" ne olduğunu sorgulayan bir kadının perspektifini sunuyor. Yazar, geçtiğimiz ay bir dergide yayımlanan ve cinsel hayatına dair çarpıcı detaylar içeren makalesinden yola çıkarak, bireysel deneyimlerini toplumsal bir ayna haline getirmeyi hedefliyor.

Sadece Kitap Değil, Ekran Yolculuğu da Başlıyor

Ratajkowski, yazarlık kariyerini ekran projeleriyle de taçlandırıyor. Ünlü model, kadın kimliği ve annelik temalarının işleneceği yeni bir dizi projesinde hem senarist hem de oyuncu olarak yer alacak. Projenin yaratıcı ekibinde ise başarılı yazar Stephanie Danler ve baş yapımcı Lena Dunham gibi önemli isimler bulunuyor.

Ratajkowski, kişisel yaşamındaki bu radikal dönüşümü ve yeni projelerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşarak heyecanı zirveye taşıdı. Modern kadının hikâyesini kendi kalemiyle yeniden tanımlamaya hazırlanan Ratajkowski, hem edebiyat hem de televizyon dünyasında adından söz ettirmeye devam edecek.