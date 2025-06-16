ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018 ile 2024 model yılları arasında üretilmiş 82.000 ila 117.000 arası Softail motosikletin arka amortisör yük ayarlayıcısında potansiyel tehlike oluşturabilecek bir kusur tespit etti.

Kuruma göre bu parçada meydana gelebilecek kırılmalar, özellikle normal sürüş esnasında oluşan yorgunluk sonucu yaşanabilir ve bu durum lastik basıncının aniden düşmesine neden olabilir. NHTSA, bu hatanın kazaya yol açma riskini ciddi oranda artırabileceği uyarısında bulundu.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Geri çağırma süreci; FLDE (2018-2019), FLHCS (2018-2024), FLHC (2018-2021), FXLRS (2020-2024), FXLRST (2022-2024), FLHCS ANV (2018 ve 2023) ile FXRST (2022) modellerini kapsıyor.

İlk şikâyet, 2024 yılının sonunda servis başvurusuyla gündeme geldi ve yapılan incelemelerde altı farklı modelde aynı üretim kusuruna rastlandı. Bunun üzerine Harley-Davidson Saha Eylem Komitesi Mayıs 2025’te devreye girerek geri çağırma sürecini başlattı.

ÜCRETSİZ ONARIM VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Şirket, yetkili servislerde lastik teması riskini ortadan kaldıracak yeni bir braket montajının ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. 16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında motosiklet sahiplerine bilgilendirme mektuplarının gönderilmesi planlanırken, sürücülerden en kısa sürede randevu almaları talep ediliyor.

CEO ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Harley-Davidson’da üst düzey yönetim değişikliği süreci de hız kazandı. Şirket, Nisan 2025'te yaptığı açıklamayla Yönetim Kurulu'nun halefiyet planlaması kapsamında yeni CEO arayışına başladığını duyurdu.

Bu sürecin arkasında, mevcut CEO Jochen Zeitz’in 2025 yılı içerisinde görevini bırakacağını açıklaması yatıyor. Zeitz, 2020 yılından bu yana Harley-Davidson’un başında bulunuyor. Ancak Mayıs ayı itibarıyla şirketin yeni CEO’su henüz belirlenmiş değil ve arayış süreci aktif olarak devam ediyor.