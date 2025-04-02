CHP'nin başlattığı boykot kampanyası sonrası bir kahve firmasının görsellerini alıntılayıp boykotçulara 'Vatan Haini' diyen DBL Entertainment şirketine bir tepki daha geldi.

MUSE KONSERİ ERTELEDİ

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, DBL Entertainment boykotu sonrası İstanbul konserini 2026'ya ertelediğini ve DBL Entertainment'ın projeye dahil olmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz; -DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabilmek için- 2026 yılına ertelenmiştir. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!"