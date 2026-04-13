Dünyaca ünlü Massive Attack grubunun solisti Robert Del Naja, İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Filistin için Eylem' örgütüne getirilen yasağa karşı protestolarda gözaltına alındı.

The Guardian'ın aktardığına göre, Massive Attack solisti Robert Del Naja'nın cumartesi Trafalgar Square’deki eylemde “Soykırıma Karşıyım, Filistin için Eylem’i Destekliyorum” yazılı bir pankart taşıdığı bildirildi.

'HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINIYORUM'

Del Naja, gözaltına alınan 500 kişi arasında yer alırken, gösterilerden uzaklaştırıldığı sırada kendisine “Bugün neden gözaltına alındığınızı söyleyebilir misiniz?” diye soruldu. Del Naja'nın yanıtı ise “Hukuka aykırı şekilde gözaltına alınıyorum” oldu.