Tidal tarafından 24 Kasım'da yapılan açıklamada, yapay zekâyla üretilen müziklerin son aylarda büyük bir artış gösterdiği belirtildi. Şirketin verilerine göre son 90 günde platforma gönderilen şarkıların yüzde 43'ünün tamamen yapay zekâyla üretildiği tespit edildi.

9 ARALIK'TA SİLİNMEYE BAŞLANACAK

Platformun müzik kütüphanesinde tamamen yapay zekâyla üretildiği belirlenen yaklaşık 27 milyon şarkı bulunuyor. Bu sayı, platformdaki toplam müzik arşivinin yüzde 6,3'üne karşılık geliyor. Söz konusu şarkıların yüzde 96'sının ise son üç ayda bir kez bile dinlenmediği açıklandı.

9 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni uygulamayla birlikte bu şarkılar platformdan kaldırılmaya başlanacak. Yıl sonuna kadar silinen şarkı sayısının 29 milyonu aşması bekleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında her gün yaklaşık 80 bin ila 85 bin şarkının platforma yüklenmesinin de engelleneceği öngörülüyor.

SANATÇILARIN GELİRLERİNİ KORUMAYI AMAÇLIYORLAR

Şirket, yapay zekâyla üretilen şarkıların gerçek sanatçıların dinleyicilere ulaşmasını zorlaştırdığını ve telif gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Tidal, daha önce de gerçek sanatçıların kimliklerini taklit ettiği şüphesiyle 65 binden fazla parçayı platformdan kaldırmıştı.

Yeni yasak yalnızca tamamı yapay zekâyla üretilen müzikleri kapsayacak. Sanatçıların müzik üretim sürecinde yardımcı araç olarak yapay zekâ kullanmasına ise izin verilmeye devam edilecek.