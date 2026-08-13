Otomotiv sektörüne yön veren küresel markaların kuruluş tarihleri ve geçmişten günümüze uzanan gelişim süreçleri sıralandı.
Paylaşılan veriler, sektördeki bazı markaların kökeninin otomobilin icadından çok daha öncesine dayandığını, yeni nesil elektrikli araç üreticilerinin ise yakın geçmişte pazara girdiğini ortaya koydu.
HANGİ OTOMOBİL MARKASI NE ZAMAN KURULDU?
Sektörün önde gelen markalarının geçmişten günümüze kronolojik kuruluş yılları şu şekilde listelendi:
Peugeot: 1810
Tata: 1868
Renault: 1898
Fiat: 1899
Ford: 1903
Audi: 1909
Chevrolet: 1911
BMW: 1916
Mercedes-Benz: 1926
Volvo: 1927
Porsche: 1931
Toyota: 1937
Volkswagen: 1937
Ferrari: 1939
Kia: 1944
Mahindra: 1945
Honda: 1948
Hyundai: 1967
BYD: 1995
Tesla: 2003
Li Auto: 2015
ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVLERİ SAHNEYE NE ZAMAN ÇIKTI?
Otomotiv dünyasında yaşanan teknolojik dönüşümle birlikte elektrikli otomobil üreticileri de yakın tarihte kurulan markalar arasında listelendi. Çin merkezli BYD 1995 yılında kurulurken, küresel elektrikli araç pazarının öncülerinden Tesla 2003 yılında faaliyetlerine başladı.
Yeni nesil teknoloji üreticilerinden Li Auto ise 2015 yılında kurularak listedeki en genç otomobil markası oldu. Böylece 1810'dan günümüze uzanan iki asırlık süreçte geleneksel ve yeni nesil üreticilerin haritası netleşti.