Otomotiv sektörüne yön veren küresel markaların kuruluş tarihleri ve geçmişten günümüze uzanan gelişim süreçleri sıralandı.

Paylaşılan veriler, sektördeki bazı markaların kökeninin otomobilin icadından çok daha öncesine dayandığını, yeni nesil elektrikli araç üreticilerinin ise yakın geçmişte pazara girdiğini ortaya koydu.

HANGİ OTOMOBİL MARKASI NE ZAMAN KURULDU?

Sektörün önde gelen markalarının geçmişten günümüze kronolojik kuruluş yılları şu şekilde listelendi:

Peugeot: 1810

Tata: 1868

Renault: 1898

Fiat: 1899

Ford: 1903

Audi: 1909

Chevrolet: 1911

BMW: 1916

Mercedes-Benz: 1926

Volvo: 1927

Porsche: 1931

Toyota: 1937

Volkswagen: 1937

Ferrari: 1939

Kia: 1944

Mahindra: 1945

Honda: 1948

Hyundai: 1967

BYD: 1995

Tesla: 2003

Li Auto: 2015

ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVLERİ SAHNEYE NE ZAMAN ÇIKTI?

Otomotiv dünyasında yaşanan teknolojik dönüşümle birlikte elektrikli otomobil üreticileri de yakın tarihte kurulan markalar arasında listelendi. Çin merkezli BYD 1995 yılında kurulurken, küresel elektrikli araç pazarının öncülerinden Tesla 2003 yılında faaliyetlerine başladı.

Yeni nesil teknoloji üreticilerinden Li Auto ise 2015 yılında kurularak listedeki en genç otomobil markası oldu. Böylece 1810'dan günümüze uzanan iki asırlık süreçte geleneksel ve yeni nesil üreticilerin haritası netleşti.