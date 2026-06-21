Breaking Bad, Better Call Saul ve The Mandalorian gibi dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan kült dizilerin efsanevi oyuncusu Giancarlo Esposito, sinema filmi çekimleri için gittiği Suudi Arabistan’da İslamiyet'i seçti.

Hollywood'un en güçlü karakter oyuncularından biri olan Amerikalı aktörün Müslüman olduğu haberi, Suudi Arabistan Eğlence Genel Otoritesi (GEA) Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından resmi kanallar aracılığıyla dünya kamuoyuna duyuruldu.

NAMAZ KILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Suudi Arabistan'ın sinema sektörünü küresel ölçekte büyütme vizyonunun bir parçası olan ve krallıkta çekimleri devam eden "Seven Dogs" adlı sinema filminde başrol oynayan Esposito, set sürecinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Ünlü aktörün bu kararının ardından, çekimlerin gerçekleştirildiği bölgedeki bir camide yapım ekibi üyeleriyle birlikte saf tutup namaz kıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılarak küresel ölçekte büyük yankı uyandırdı.