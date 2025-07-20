'The Witch' ve 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filmlerinin yanı sıra 'The Queen's Gambit' ve 'Peaky Blinders' dizilerindeki rolleriyle de tanınan Amerikalı ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Türkiye'ye geldi.
Önceki gün Muğla'nın Ortaca ilçesinde görüntülenen Taylor-Joy, bölge halkıyla sıcak diyaloglar kurdu, çevresindekilere karşı samimi yaklaşımda bulundu.
Ortaca sokaklarında arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Taylor-Joy, sonrasında da Antalya'ya gitti.
Demre ilçesi yakınlarında yer alan tarihi Lymra Antik Kenti'ni ziyaret eden oyuncu, burada geçirdiği zamanı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Antik kentin içinden geçen dereye girerek serinleyen ünlü yıldızın bu anları büyük ilgi gördü.