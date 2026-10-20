Hunter Schafer, Elle dergisine verdiği röportajda cinsiyet uyum sürecinin önemli bir aşamasını anlattı. Ergenlik döneminde kadın kimliğine geçiş sürecine başlayan oyuncu, geçen yılın sonlarında genital ameliyat geçirdiğini açıkladı.

‘HARİKAYDI VE BUNU GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM’

Operasyonun aralık ayında gerçekleştirildiğini belirten Schafer, yaşadığı deneyimden memnun olduğunu dile getirdi. Oyuncu, “Aralık ayında genital ameliyat geçirdim. Harikaydı ve bunu gerçekten çok seviyorum” sözleriyle sürece ilişkin düşüncelerini paylaştı.

İYİLEŞME SÜRECİ KOLAY GEÇMEDİ

Ameliyatın ardından dinlenmek zorunda kalan 27 yaşındaki oyuncu, iyileşme döneminin kendisi için kolay olmadığını da anlattı. Yılın başında hareketlerini büyük ölçüde kısıtlayan Schafer, toparlanabilmek için kiraladığı geniş bir dairede dinlendi.