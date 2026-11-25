Dünyaca ünlü oyuncu Hayden Panettiere'nin 36 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mirasına ilişkin yasal süreçte yeni gelişmeler yaşandı. ABD basınından Daily Mail'in ulaştığı mahkeme kayıtları, oyuncunun geride bıraktığı servetin büyüklüğünü ve mirasın yönetimi için başlatılan işlemleri ortaya koydu.

VERASET MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR

Mahkemeye sunulan belgelerde, Panettiere'nin vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği belirtildi. Oyuncunun eski partneri ve kızının babası olan eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko'nun, mirasın yönetimini üstlenebilmek amacıyla Los Angeles'taki veraset mahkemesine başvurduğu kaydedildi.

TOPLAM SERVETİ 6,2 MİLYON DOLAR

Mahkeme dosyasında yer alan mali döküme göre Panettiere'nin kişisel varlıklarının toplam değeri 5 milyon 108 bin 519 dolar olarak hesaplandı. Oyuncunun gayrimenkullerinin değerinin ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olduğu bildirildi.

Bu rakamlarla birlikte Panettiere'nin toplam mal varlığının 6 milyon 232 bin 119 dolara ulaştığı ortaya çıktı. Belgelerde ayrıca oyuncunun kişisel mülklerinden yıllık yaklaşık 100 bin dolar gelir sağladığı bilgisi de yer aldı.

MİRASIN TEK VARİSİ 11 YAŞINDAKİ KIZI

Panettiere'nin geride bıraktığı mirasın tek mirasçısı, Wladimir Klitschko ile birlikteliğinden dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya oldu.

Kızının haklarını ve mirasını güvence altına almak isteyen Klitschko'nun, eylül ayında Los Angeles'ta geçici vasi olarak atanmak için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Sürecin, oyuncunun vasiyet bırakmadan hayatını kaybetmesi nedeniyle mirasın yasal yönetimi kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.