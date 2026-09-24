Dünyaca ünlü strateji oyunu yapımcısı Paradox Interactive'in "Hearts of Iron IV" oyununun Discord sunucusuna Mustafa Kemal Atatürk profil fotoğrafıyla katılan bir Türk kullanıcı, sunucu yöneticisi tarafından kanaldan atıldı. Sunucuya tekrar katılmaya çalışan kullanıcıya bu defa "profil fotoğrafının kaldırılması veya değiştirilmesi" söylendi. Yönetici ayrıca "Atatürk'ün "Ermeni Soykırımı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesiydi ve bu konudaki desteği tartışmalı" ifadelerini de kullandı.

EMRAH SAFA GÜRKAN'DAN BOYKOT ÇAĞRISI

Kullanıcılar tarafından yapılan boykot çağrısına ünlü tarihçi ve yayıncı Emrah Safa Gürkan da dahil oldu.Gürkan "6000'den fazla saatim var. Diğer oyunlarını saymıyorum bile. Açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. Bu hostile tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam" ifadelerini kullandı.

Hearts of Iron IV oyununda Mustafa Kemal Atatürk "Türklerin Babası" sıfatıyla yer alıyor.