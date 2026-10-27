ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü Central Park’ta 39 yaşındaki bir kadın, bıçakla tehdit edilerek tecavüze uğradı.

Kadını parkın tenha ve ağaçlık bölümüne götüren şüpheli, saldırının ardından kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

KADINI BIÇAKLA TEHDİT EDEREK AĞAÇLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 20.30 sıralarında, Manhattan’daki Central Park’ta meydana geldi.

Doğu 66. Sokak ile Beşinci Cadde yakınlarında yürüyen 39 yaşındaki kadının yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek yaklaştı. Bıçakla tehdit ettiği kadını parkın tenha ve ağaçlık bölümüne götüren şüpheli, burada cinsel saldırıda bulundu.

İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırıyı fark eden bir kişinin 911’i araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Şüpheli, ihbarın ardından parkın batı yönüne doğru kaçtı.

Hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELİYOR

New York polisi, saldırganın kimliğini belirlemek amacıyla park ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlk incelemelerde elde edilen görüntülerin net olmaması, şüphelinin tespit edilmesini güçleştirdi.

30’lu yaşlarında olduğu değerlendirilen şüphelinin olay sırasında siyah kapüşonlu üst ve siyah pantolon giydiği, yanında siyah bir sırt çantası taşıdığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçış güzergâhını belirlemek için parkın dışındaki güvenlik kameralarını da incelemeye başladı.

Central Park’ta yaşanan saldırı, parkın güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Polis verilerine göre, 2026’nın başından 18 Ekim’e kadar parkta dört tecavüz vakası kaydedildi. Son olayla birlikte bu sayı beşe yükseldi. 2025’in aynı döneminde ise üç vaka yaşanmıştı.

Parkta meydana gelen suçlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığı belirtilirken, polis ekiplerinin özellikle yürüyüş yollarında ve ağaçlık alanlarda devriyelerini artırdığı bildirildi.

BİR HAFTA ÖNCE DE BAŞKA BİR KADIN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Central Park’ta yaşanan son saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, 32 yaşındaki başka bir kadın da saldırıya uğradığını bildirmişti.

18 Ekim’de bisikletiyle evine dönen kadın, parkın Batı 93. Sokak yakınlarında üç erkeğin saldırısına uğradığını belirtmişti. Şüphelilerin kadını darbettikten sonra çantasını alarak kaçtığı aktarılmıştı. Polis, bu olayın faillerini yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI MAMDANİ’DEN AÇIKLAMA

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Central Park’taki cinsel saldırıya ilişkin açıklamasında, kentte yaşayan herkesin günün her saatinde güvenle hareket edebilmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıya uğrayan kadına gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Mamdani, benzer olayların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla polisle koordinasyon içinde hareket ettiklerini ifade etti.

New York polisi, saldırının şüphelisini yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.