Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang, İstanbul’da özel bir davet kapsamında sahne aldı. İstanbul’da düzenlenen gecede yalnızca 30 kişilik davetli grubuna performans sergileyen sanatçı, Boğaz’ın atmosferi eşliğinde müzikseverlere özel bir gece yaşattı.

Gecenin ardından davetliler, Çinli Baş Şef Cheng Lu’nun hazırladığı seçkin Kanton lezzetleriyle gastronomi deneyimi yaşadı.

DEMET SABANCI ÇETİNDOGAN’DAN LANG LANG İLE HATIRA KARESİ

Geceye katılan isimler arasında Demet Sabancı Çetindoğan’ın yanı sıra Lalin Ennekavi, Eser Bilgeman, Bahar Yücelen, Begüm Ağma Erdral ve İdil Şakir de yer aldı.

Demet Sabancı Çetindoğan, Lang Lang ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçının İstanbul’a olan ilgisine dikkat çekti.

Çetindoğan paylaşımında, “Dünyaca ünlü Çinli piyanist Maestro Lang Lang İstanbul’a geldi. İstanbul’a hayran olduğunu ve 4. kez gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi…” ifadelerini kullandı.

BOĞAZ MANZARASI EŞLİĞİNDE ÖZEL PERFORMANS

Lang Lang’ın yalnızca 30 davetlinin katıldığı gecedeki performansı, etkinliğin en özel anlarından biri oldu. Dünyaca tanınan piyanist, İstanbul ziyaretinde müziği Boğaz’ın atmosferiyle buluşturdu.

Konserin ardından düzenlenen özel yemek davetiyle gece, müzik ve Kanton mutfağının bir araya geldiği bir etkinliğe dönüştü.